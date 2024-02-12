تلبية لدعوة رسمية.. رئيس القضاء الإيراني في بغداد على رأس وفد قضائي رفيع

2024-02-12 12:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، أن رئيسها محسني إيجة إي سيتوجه إلى العراق يوم غدٍ الثلاثاء على رأس وفد قضائي رفيع المستوى تلبية لدعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وقالت السلطة القضائية الإيرانية، بحسب ما نقلت وكالة مهر للأنباء، ان "الزيارة ستشمل تنفيذ برامج عمل خاصة من أجل تعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين إيران والعراق أكثر فأكثر".

وأشار البيان، الى ان " إيجة إي سيلتقي خلال الزيارة مع الجاليات الإيرانية المقيمة في العراق، إضافة إلى إجراء مباحثات مع السلطات القضائية العراقية، ومتابعة خاصة لإجراءات القضاء العراقي فيما يتعلق بمتابعة قضية اغتيال الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما على يد القوات الامريكية في مطار بغداد".

وتابع "كما تهدف الزيارة إلى تعزيز وتطوير التعاون القضائي المشترك لمواجهة الإرهاب، إضافة الى لقاء كبار المسؤولين السياسيين في الحكومة العراقية من بينهم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

المصدر: وكالة مهر