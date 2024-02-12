الأعرجي يبحث ملف إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول السوري

2024-02-12 12:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين (12 شباط 2024)، مع وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو ملف إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول السوري.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأعرجي التقى وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، وبحث معها، ملفات مخيمات النازحين والمهجرين والجانب الأمني والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي وبقية الوزارات، لإسناد وزارة الهجرة في ملف النازحين".

وأضاف أن "اللقاء تطرق إلى أهمية العمل على ترتيب أوضاع النازحين والتأكيد على أنه ملف إنساني بالدرجة الأولى، فضلا عن بحث إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول السوري".

وثمن الأعرجي وفقاً للبيان، "الدور الكبير الذي تضطلع به وزارة الهجرة والمهجرين في ملف النازحين والملف الإنساني بشكل عام، مشيدا بجهود الوزارة لمتابعة الأوضاع الإنسانية في مخيمات النزوح".