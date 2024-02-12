بحادث سير.. صاحب الرقم القياسي العالمي بسباق المارثون يلقى مصرعه

2024-02-12 12:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

توفي حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون العداء الكيني، كيلفن كيبتوم، ومدربه، جرفيه هاكيزيمانا، بحادث سير في غرب كينيا، بحسب ما ذكرت الشرطة.

وقال مفوض الشرطة في مقاطعة إليغيو ماراكويت، بيتر مولينغي:انه "في الساعة الحادية عشرة ليلا (20,00 بتوقيت غرينتش) وقع الحادث حيث كان 3 أشخاص يستقلون السيارة، توفي اثنان على الفور ونقل الثالث إلى المستشفى، الاثنان هما كيبتوم ومدربه".

وتابع: "كان كيبتوم يقود باتجاه إلدوريت، وفقد السائق السيطرة، فتوفي شخصان على الفور ونُقلت امرأة كانت تستقل السيارة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى".

وسجل كيبتوم (24 عاما) رقمه القياسي البالغ 2:00:35 ساعتين في محاولته الثالثة فقط في ماراثون شيكاغو في أكتوبر الماضي، بفارق 34 ثانية عن الرقم السابق لمواطنه إليود كيبتشوغي.

وقال العداء الذي كان مغمورا قبل سنتين: "أن أحقق رقما قياسيا عالميا، هذا ليس بالأمر الذي فكرت به اليوم. كنت أعلم بأني سأحطم هذا الرقم يوما ما".

وفيما كشف أن "لا خطط لديه للنزول تحت حاجز الساعتين، بل تحسين رقمه القياسي"، أشار لاحقا إلى إمكانية تحقيق هذا الإنجاز الرمزي في ماراثون روتردام في 14 أبريل.

وكان كيبتوم قريبا من الرقم القياسي خلال مشاركته في ماراثون لندن في أبريل/نيسان الماضي، حين سجل 2:01.25 (ساعتين)، في طريقه إلى الفوز.

ولم يسبق لكيبتوم أن تواجه مع مواطنه المخضرم كيبتشوغي، لكنه تمنى فعل ذلك في أولمبياد باريس الصيف المقبل حيث سيسعى ابن التاسعة والثلاثين عاما إلى الفوز بالذهبية للمرة الثالثة تواليا.

وروى الرواندي هاكيزيمانا، لفرانس برس، في أكتوبر، بدايات كيبتوم الذي كان يتدرب بالقرب من مسقط رأسه تشيبكوريو (غرب)، على بعد 40 كلم من إلدوريت موطن ألعاب القوى الكينية المرتفع عن سطح البحر، قائلا: "عندما قمنا بجلسات التسلق في الغابة القريبة من منزله، كان صغيرا لكنه كان يتبعنا حافي القدمين بعد رعاية الماعز والأغنام".

وتابع: "كان ذلك عام 2013، لم يكن قد بدأ سباقات الجري بعد".

بدأ كيبتوم مشواره كعداء في 2016. وفي عام 2019، خاض سباقي نصف ماراثون سريعين للغاية في غضون أسبوعين (60:48 دقيقة في كوبنهاغن ثم 59:53 في بلفور الفرنسية)، عندما اقترح جرفيه تدريبه لخوض الماراثون.

وبدأ كيبتوم يركض أكثر من 250 كيلومترا أسبوعيا، وهو رقم مرتقع حتى بالنسبة للمحترفين. وقال مدربه: "كان يركض، يأكل وينام".

وخاض أول ماراثون في فالنسيا أواخر 2022، مسجلا 2:01:53 ساعتين.

ويذكّر مقتل كيبتوم بالوفاة الصادمة لعداء الماراثون الكيني، سامويل وانجيرو، بعمر مماثل. ولقي حامل ذهبية أولمبياد بكين 2008 مصرعه عام 2011، بعد سقوطه عن شرفة.

وجاء بروز كيبتوم في وقت تواجه فيه ألعاب القوى الكينية أزمة منشطات، مع إيقاف 67 رياضيا كينيا في السنوات الخمس الأخيرة لتعاطي مواد محظورة.

وعلّق رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني، سيباستيان كو: "نشعر بالصدمة وحزن عميق لخبر وفاة كلفن ومدربه جرفيه هاكيزيمانا"، مشيدا بـ"عداء استثنائي ترك إرثا استثنائيا"، مستدركا بالقول: "سنفتقده".

المصدر: فرانس برس



