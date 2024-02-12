2024-02-12 12:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أمرت محكمة الاستئناف الهولندية اليوم الاثنين، الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون 7 أيام. وقالت المحكمة بعدما نظرت في طلب تقدمت به منظمات حقوقية: “لا يمكن إنكار أن هناك خطرا واضحا في استخدام أجزاء إف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”. وأشارت المنظمات […]

ظهرت المقالة محكمة تأمر السلطات الهولندية بوقف تسليم إسرائيل قطع غيار لطائرات إف-35 أولاً على ايرث نيوز.