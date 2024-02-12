2024-02-12 12:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية، التحاق محترفيه الجدد في تدريباته استعداداً لمنافسات دوري نجوم العراق. وذكر النادي في بيان أن “المحترفين البوليفي (بابلو الياس) والارجنتيني (هوغو سيلفا) و الرواندي (جابيل مانيوشيومي) يصلون بغداد وينضمون إلى الوحدة التدريبية للصقور”. وسيواجه القوة الجوية فريق نفط ميسان في مباراته المقبلة بدوري نجوم العراق يوم الخميس المقبل. ويتصدر […]

ظهرت المقالة ثلاثة محترفين ينضمون لتدريبات الصقور أولاً على ايرث نيوز.