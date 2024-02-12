2024-02-12 12:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بيّنت دراسة جديدة أن واحدا من كل عشرة أشخاص حول العالم يمتلك عينين زرقاوتين أو مائلتين للزرقة، وفي المجتمعات الأوروبية، يمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى ثلاثة من كل أربعة أشخاص. يقترح علماء الأنثروبولوجيا في المملكة المتحدة، أن العيون الزرقاء يمكن أن يكون لها ميزة إضافية في ظروف الإضاءة الضعيفة. توصلت كيوكو ياماغوتشي […]

ظهرت المقالة لون عينيك يؤثر على قدرتك على القراءة.. دراسة تكشف معلومات غريبة أولاً على ايرث نيوز.