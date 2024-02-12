2024-02-12 12:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور قرار حكم حضوري بحق موظف سابق في المصرف الزراعي – فرع الفلوجة تم استرداده من السلطات التركية؛ جراء اقترافه جريمة الإضرار بأموال الجهة التي كان يعمل فيها. وذكرت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “محكمة جنايات الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت حكما حضوريا […]

ظهرت المقالة باع حوالتين بـ12 مليار دينار.. السجن سبع سنوات لمحاسب سابق في المصرف الزراعي بالفلوجة أولاً على ايرث نيوز.