2024-02-12 12:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين ،مع وزيرة الهجرة والمهجرين رإيفان فائق جابرو ملف إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول السوري. وذكر بيان لمكتب مستشار الامن القومي ورد” ايرث نيوز” ، أن الجانبين ناقشا ملفات مخيمات النازحين والمهجرين والجانب الأمني والتنسيق بين مستشارية الأمن القومي وبقية الوزارات، لإسناد وزارة الهجرة في […]

ظهرت المقالة الأعرجي يبحث مع وزير الهجرة ملف إعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول أولاً على ايرث نيوز.