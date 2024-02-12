بقرابة 86 مليون دولار.. العراق أكبر مستورد للبضائع الأردنية خلال شهر

2024-02-12 12:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت غرفة التجارة الأردنية، يوم الاثنين، أن العراق جاء اولا كأكبر مستورد للبضائع التجارية خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بـ61 مليون دينار اردني وهو ما يعادل قرابة 86 مليون دولار امريكي.

وقالت الغرفة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "تم تصدير بضائع وسلع إلى بلدان عربية وأجنبية، خلال الشهر الماضي، بنحو 108 ملايين دينار أردني مقابل 99 مليون دينار أردني للفترة نفسها من العام 2023".

وبينت ان "العراق جاء اولا كأكثر الدول العربية استيرادا من الأردن من حيث قيمة السلع المستوردة خلال الشهر الماضي حيث بلغت 61 مليون دينار أردني، تليه الامارات 10 ملايين دينار أردني، ثم مصر بـ8 ملايين دينار، والسعودية بـ6 ملايين دينار، ثم سويسرا 3 ملايين دينار".

واشارت الى ان "غرفة تجارة عمان تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها"، مبينة أن "شهادات المنشأ التي ذهبت للعراق بلغت 189 شهادة".

وأوضحت التجارة الاردنية ان "قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) بلغت 66 مليون دينار أردني، ثم الصناعية بقيمة 16 مليون دينار، والزراعية 9 ملايين دينار، والمنتجات العربية نحو 7 ملايين دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة".

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد أن كانت الأردن سوقاً كبيراً للعراق في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي.