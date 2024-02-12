وزير العدل يصادق على تشكيل لجنة مشتركة للتعامل مع عقارات تعود لثلاث ديانات

2024-02-12 13:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

صادق وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، على تشكيل لجنة مشتركة مع ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية للتعامل مع العقارات التي تعود ملكيتها الى مواطني هذه الديانات.

واكد شواني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "ضرورة التنسيق مع اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين لوضع الية مناسبة لضمان حماية املاك مواطني هذه الديانات وتوثيق السجلات وفقا للقانون ".

واشار وزير العدل انه "تم الايعاز الى دائرة الكتاب العدول بأخذ الحيطة عند تنظيم وكالة الى اشخاص من الديانة الاقلية والاستعلام عن صحة صدور المستمسكات المقدمة كافة".

وشدد على "ضرورة التأكد من صحة صدور الوكالات عن طريق المديرية العامة للتسجيل العقاري (منظومة I2N) ومفاتحة وزارة الخارجية لغرض الايعاز الى السفارات والقنصليات، وأخذ الحيطة والحذر عن تنظيم الوكالات وتحمل الموظف المختص كافة التبعات القانونية ".