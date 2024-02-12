2024-02-12 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

حددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، موعد إنجاز مستشفيات الشعب والفضيلية والمعامل، فيما أشارت الى المباشرة بتهيئة الملاك الطبي والتمريضي استعداداً للعمل بمستشفى الشعب.

وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة باسم صباح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الصحة صالح الحسناوي، قام بزيارة مستشفى الشعب سعة 250 سريراً للتعرف على نسب الإنجاز".

وأضاف، أن "المستشفى حقق نسب إنجاز متقدمة بالعمل، ومن المتوقع أن يتم تسليمه خلال العام الحالي"، موجهاً "بتهيئة ملاكات الأطباء والملاك التمريضي والإداري، من أجل رفد المستشفى بشكل كامل، إذ إن الشركة المنفذة تعمل على قدم وساق لإتمام العمل".

وأردف، أن "العمل جارٍ بمستشفيي الفضيلية والمعامل ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، ومن المؤمل في نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل سيتم تسلمهما من قبل وزارة الصحة".

وأوضح، أن "المستشفى لا يمكن أن يبدأ العمل بكامل طاقته الاستيعابية، ففي البداية يتم فتح عيادة استشارية وبعدها الردهات الباطنية ومن ثم الجراحية والمرحلة الأخيرة تتضمن افتتاح ردهة الطوارئ"، لافتاً الى أن "وزير الصحة وجه بافتتاح العيادة الاستشارية لمستشفى الشعب بكافة الاختصاصات ومن ثم الخطوات اللاحقة تكون تباعاً".