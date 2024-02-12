وزير الموارد: نتوجه حاليا لإدخال تقنيات الري الحديثة على المشاريع الإروائية

2024-02-12 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

شدد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الاثنين، على ضرورة إستمرار حملة إزالة بحيرات الإسماك المتجاوزة، فيما اشار الى التوجه لإدخال تقنيات الري الحديثة على المشاريع الإروائية.

وقالت وزارة الموارد المائية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ترأس، اليوم، إجتماعاً في مقر الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل ضم مديري عامي الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل والمركز الوطني لإدارة الموارد المائية ومديري الموارد المائية في المحافظات الواقعة على حوضي دجلة والفرات"، مبينا انه "جرى خلال الإجتماع مناقشة تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي وحملة إزالة التجاوزات بمختلف أنواعها".

وأكد الوزير "على ضرورة إستمرار حملة إزالة بحيرات الإسماك المتجاوزة والتجاوزات على الحصص المائية"، لافتا الى ان "هذا الإجتماع يأتي للتواصل المباشر مع مديري الموارد المائية في عموم المحافظة ومتابعة التوزيع العادل للحصص المائية لجميع المستحقين".

وتابع ان "توجه الوزارة في المرحلة الحالية إدخال تقنيات الري الحديثة على المشاريع الإروائية للتقليل من الضائعات المائية والحد من التجاوزات وزيادة الغلة الزراعية"، مشيراً إلى إن "هذه الإجراءات تاتي للتأقلم مع قلة الواردات المائية".

وشدد الوزير "على ضرورة التقليل من الروتين لضمان إنجاز الأعمال خلال فترة قياسية".