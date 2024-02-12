وزيرالعدل يصادق على تشكيل لجنة للتعامل مع عقارات الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة

2024-02-12 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

صادق وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، على تشكيل لجنة للتعامل مع عقارات الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة.

وقال بيان للوزارة ،تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العدل خالد شواني، صادق اليوم ، على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العدل وبمشاركة ممثلين عن ديوان اوقاف الديانات المسيحية والصابئية المندائية والإيزيدية من اجل دراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين المسيحيين ازاء عمليات التزوير والطرق غير الاحتيالية المتعلقة بالعقارات المملوكة اليهم".

وأكد شواني، على "ضرورة التنسيق مع اوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائيين لوضع الية مناسبة لضمان حماية أملاك مواطني هذه الديانات وتوثيق السجلات وفقا للقانون".

وأشار إلى أنه "تم الايعاز الى دائرة الكتاب العدول بأخذ الحيطة عند تنظيم وكالة الى اشخاص من الديانة الأقلية والاستعلام عن صحة صدور المستمسكات المقدمة كافة والتأكد من صحة صدور الوكالات عن طريق المديرية العامة للتسجيل العقاري ( منظومة I2N) ومفاتحة وزارة الخارجية لغرض الايعاز الى السفارات والقنصليات بضرورة اخذ الحيطة والحذر عن تنظيم الوكالات وتحمل الموظف المختص كافة التبعات القانونية".