2024-02-12 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، بمضاعفة الجهود الرقابية والإسراع في إنضاج مشاريع القوانين ذات الأولوية.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" المندلاوي، أجرى جولة لمتابعة أعمال الكتل واللجان النيابية، زار خلالها مقر كتلة دولة القانون، واللقاء برئيسها النائب ياسر صخيل، وعدد من أعضائها، ومقر كتلة تحالف قوى الدولة، واللقاء برئيسها النائب فالح الساري، في إطار جهود الرئاسة لتفعيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس".وأضاف البيان، أنه"جرى خلال اللقاءات، التشديد على ضرورة تنشيط العمل الرقابي والتشريعي عبر الالتزام بمواعيد انعقاد الجلسات الصباحية، والحضور الفاعل والدائم لجميع النواب الى جلسات واجتماعات اللجان النيابية , فضلاً عن التنسيق المشترك للإسراع في اقرار التشريعات ذات الأولوية".وتابع البيان، أنه" تم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات مستمرة مع رؤساء وأعضاء الكتل النيابية لمناقشة مشاريع القوانين والإسراع في إنضاجها والتصويت عليها، فضلاً عن مضاعفة الجهود الرقابية والتنسيق مع الجهات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات التي ينتظرها المواطنين".