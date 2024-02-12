هيئة الضمان الصحي تباشر بتسليم دفاتر الضمان للمضمونين

2024-02-12 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعباشرت هيئة الضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، بتسليم دفاتر الضمان للمضمونين.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية، (واع)، أنه "متابعة لأولويات البرنامج الحكومي وبإشراف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، باشر فريقا من هيئة الضمان بتسليم دفاتر الضمان الصحي للمضمونين، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".وأشار البيان، الى "استمرارية نشاط الفريق في توزيعه الدفاتر للوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر كافة مجانا للفرد وعائلتهم".وأكد الفريق، "استعداد المستشفيات المشمولة بالضمان الصحي، بتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية والعلاجية للمضمونين".