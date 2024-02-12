الفنانة اللبنانية باميلا الكيك: مهرجانات بغداد استقطبت أغلب النجوم العرب والأجانب

2024-02-12 13:54:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

تصوير: علي صبحي

أكدت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، اليوم الاثنين، أن الفن العراقي رصين ومتجدد، مشيرة الى أن بغداد استقطبت أغلب النجوم العرب والأجانب خلال المهرجانات التي أقيمت فيها.

وقالت الكيك لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نقابة الفنانين العراقيين ودائرة السينما والمسرح أبدعا بإقامة مهرجان بغداد السينمائي، الذي يعتبر إنجازاً كبيراً"، مبينة "أننا جئنا الى بغداد حاملين كل الحب والود والاحترام الى كل العراقيين".

وأكدت "لدينا نجوم عراقيين في لبنان، وعرفونا على الفن العراقي الذي هو بحق مميز وله خصوصية تعطيه مرتبة كبيرة ومهمة"، لافتة الى أن "ما عزز ثقتنا، هو أن هذه المهرجانات الكبيرة التي أقيمت في بغداد، استقطبت أغلب النجوم العرب والأجانب، وهذا دليل آخر على أن الفن العراقي رصين ومتجدد".