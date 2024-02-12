2024-02-12 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

شدد رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، يوم الاثنين، على ضرورة حصول المنظمة على تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع، نظرا لاستعدادات إسرائيل لشن هجوم بري على رفح، حيث لجأ العديد من المدنيين. تواجه الأونروا مزاعم بمشاركة 12 من موظفيها، البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، في هجمات حماس في […]

ظهرت المقالة أونروا: من المهم الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي قريبا أولاً على ايرث نيوز.