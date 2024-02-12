2024-02-12 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أمين بغداد يعلن اختيار 5 شركات لتقديم عروضها بشأن البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة بغداد 12-2-2024 اعلن امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم عن تحديد 5 شركات رصينة لتقديم عروضها بشأن تنفيذ مشاريع البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة . ‏ ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله خلال تصريحه في مؤتمر صحفي ان ” امانة […]

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