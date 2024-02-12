2024-02-12 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

حددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، موعد إنجاز مستشفيات الشعب والفضيلية والمعامل، فيما أشارت الى المباشرة بتهيئة الملاك الطبي والتمريضي استعداداً للعمل بمستشفى الشعب. وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة باسم صباح إن “وزير الصحة صالح الحسناوي، قام بزيارة مستشفى الشعب سعة 250 سريراً للتعرف على نسب الإنجاز”. وأضاف، أن “المستشفى حقق نسب إنجاز متقدمة بالعمل، […]

ظهرت المقالة الصحة تهيئ ملاكا طبيا وتمريضيا وتكشف مهامه المرتقبة أولاً على ايرث نيوز.