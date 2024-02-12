2024-02-12 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أجرى القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، جولة ميدانية وجوّية على خط وادي الثرثار الاستراتيجي، الممتد من صحراء صلاح الدين وصولاً إلى غرب نينوى، كما تابع أوضاع الوحدات العسكرية والقطعات والتشكيلات المنتشرة والماسكة للأرض في مختلف النقاط والمحاور. وزار السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته ايرث نيوز، “مقر الفوج الأول من اللواء 91/ […]

ظهرت المقالة السوداني يوجه بتأمين المتطلبات القتالية وإيلاء الاهتمام التام بالضبّاط وجميع عناصر القطعات الماسكة للنقاط أولاً على ايرث نيوز.