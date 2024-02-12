2024-02-12 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خطف فريق النفط، انتصاراً مهماً من ضيفه النجف بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1 اليوم الأثنين. وتواجه الفريقان على ملعب أمانة بغداد في العاصمة لحساب مباريات الجولة 13 من دوري نجوم العراق. ثنائية النفط سجلها اللاعبين الإفريقيين سامسون داري في الدقيقة 48 وأكبوزو في الدقيقة 83. في المقابل، حمل هدف النجف الوحيد إمضاء اللاعب […]

ظهرت المقالة النفط يكرم ضيافة النجف بثنائية إفريقية في دوري النجوم أولاً على ايرث نيوز.