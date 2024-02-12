2024-02-12 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صادق وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين ، على تشكيل لجنة مشتركة مع ديوان اوقاف الديانات المسيحيةو الايزيدية والصابئة المندائية للتعامل مع العقارات التي تعود ملكيتها الى مواطني هذه الديانات. واكد شواني في بيان تلقته “ايرث نيوز “:”ضرورة التنسيق مع اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين لوضع الية مناسبة لضمان حماية املاك مواطني […]

ظهرت المقالة وزير العدل يصادق على تشكيل لجنة مشتركة للتعامل مع عقارات تعود لـ3 ديانات أولاً على ايرث نيوز.