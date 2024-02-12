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وزير العدل يصادق على تشكيل لجنة مشتركة للتعامل مع عقارات تعود لـ3 ديانات

وزير العدل يصادق على تشكيل لجنة مشتركة للتعامل مع عقارات تعود لـ3 ديانات
وزير العدل يصادق على تشكيل لجنة مشتركة للتعامل مع عقارات تعود لـ3 ديانات
2024-02-12 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صادق وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين ، على تشكيل لجنة مشتركة مع ديوان اوقاف الديانات المسيحيةو الايزيدية والصابئة المندائية للتعامل مع العقارات التي تعود ملكيتها الى مواطني هذه الديانات.  واكد شواني في بيان تلقته “ايرث نيوز “:”ضرورة التنسيق مع اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائيين لوضع الية مناسبة لضمان حماية املاك مواطني […]

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