2024-02-12 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يزور رئيس السلطة القضائية الايرانية غلام حسين محسني اجئي، العراق غدا الثلاثاء، لتعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين. وتاتي زيارة رئيس جهاز القضاء الايراني الى بغداد برفقة وفد قضائي رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان. وتتضمن هذه الزيارة، وفقا لوسائل إعلام إيرانية، برامج عمل خاصة […]

ظهرت المقالة رئيس القضاء الإيراني يزور بغداد غدا الثلاثاء أولاً على ايرث نيوز.