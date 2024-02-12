2024-02-12 14:36:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، يوم الاثنين، أن رؤية الاتحاد تعتمد على تَهيئةِ جميع مستلزماتِ النجاحِ للمُنتخباتِ الوطنيّة، ومنها الأولمبيّ الذي يعد ركيزةً مهمةً لضخِ اللاعبين المُتميزين للمُنتخبِ الوطني، فيما أشار إلى أن الاتحاد يعمل على تَهيئةِ منتخبٍ ثانٍ يشارك ببُطولةِ غرب آسيا، بقيادةِ مدرب منتخبِ الشباب عماد محمد.

وقال درجال، لوكالة شفق نيوز: "لقد وفرنا الأرضيةَ المُناسبة لتَحقيقِ المنتخب الأولمبيّ الأهدافَ المرسومة من المُعسكراتِ التدريبيّة، وخوض المبارياتِ الوديّة القوية".

وأعرب رئيس الاتحاد، عن ثقته ليكونَ المنتخبُ الأولمبيّ من ضمن المُنتخباتِ المتأهلة إلى أولمبياد باريس لوجود "الملاكِ التدريبيّ الرائع واللاعبين الجيدين"، مؤكداً أن الاتحادُ على استعدادٍ تامٍ لتَنفيذِ المنهاج التدريبيّ المعد لنهائياتِ آسيا.

وأضاف، أن "من الخططِ الاستراتيجيّة التي وضعها الاتحادُ اتساع قاعدة اللاعبين الجيدين المؤهلين لتمثيلِ المنتخب الوطنيّ، وتوفير جميع مستلزمات النجاح للمُنتخبات الوطنيّة"، مردفاً بالقول: "نعولُ كثيراً على هذه المُشاركةِ لزيادةِ خبرات اللاعبين، والاستفادة من المُواجهاتِ القوية التي سيخوضها المنتخبُ في البطولة".

من جهته، بيّن مدربُ منتخب الشباب عماد محمد، بحسب البيان، أن "المشاركةَ في البطولةِ تخدمُ كرتنا، وسنعملُ على اختيار مجموعةٍ من اللاعبين الجيدين لتَمثيلِ المنتخب في هذه البُطولةِ".

إلى ذلك، قدّم مدربُ المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل، شُكره للدعمِ الكبير للمُنتخبِ الأولمبيّ، وسعي الاتحاد الحثيث إلى تَوفيرِ جميع ما يحتاجه المنتخبُ خلال الفترةِ المُقبلة، مؤكداً أن "أسبابَ اعتذار المُنتخب الأولمبيّ عن المُشاركةِ في بُطولةِ غرب آسيا التي تقام الشهر المقبل، خوفا على اصابة اللاعبين قبل انطلاق البطولة الاسيوية المؤهلة لباريس".

وذكر شنيشل: "طموحنا يتمثلُ بالوصولِ إلى أولمبياد باريس على الرغم من صعوبةِ المهمةِ، ولكن عزيمتنا قويةٌ، وثقتنا عاليةٌ باللاعبين، معززةً بدعمِ الاتحادِ ومُساندة الإعلامِ وجُمهورنا الكريم".

واجتمع رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، بوقت سابق من اليوم، في مقرِّ الاتحاد، مع مُدربِ المنتخبِ الأولمبيّ راضي شنيشل والمُديرِ الإداريّ للمُنتخبِ عبد الجبار هاشم، بحُضورِ عُضو المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد محمد ناصر، وتناول الاجتماع مناقشةَ مستقبل المُنتخبِ الأولمبيّ، والمشاركة في نهائياتِ آسيا المؤهلة إلى اولمبياد باريس.