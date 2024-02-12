2024-02-12 14:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الإثنين (12 شباط 2024)، ان التوتر الأمني بسبب القصف المتبادل ما بين الامريكان والفصائل يؤثر على فرص الاستثمار في العاصمة.

وقال عضو المجلس علي المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، انه "كما هو معروف ان (رأس المال جبان)، وأي توتر بالوضع الأمني سيكون له تأثيرات على فرص الاستثمار في بغداد وخاصة الفرص الخارجية وعموم الوضع الاقتصادي، فالمستثمر يريد بيئة امنة".

وأضاف المشهداني ان "المستثمر دائما ما يبحث عن وضع امني وسياسي مستقر، حتى يستطيع أن يستثمر أمواله بمشاريع مختلفة، لكن اذا كان هناك أي خلل وتوتر امني، من خلال اعتداءات خارجية او توترات امنية داخلية فهذا يؤدي الى ضعف فرص الاستثمار وهذا يؤثر اكيد على مجمل الوضع الاقتصادي".

وتشهد العاصمة بغداد منذ اكثر من عام، حركة عمرانية واستثمارية استثنائية، ولاسيما على صعيد قطاع البنى التحتية وتشييد الطرق والجسور، وهو مالم تشهده العاصمة بغداد بذات الوتيرة منذ عام 2003 وحتى الان.