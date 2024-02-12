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التعليم تعلن موعد مقابلة المتقدمين إلى المنح الدراسية الهنغارية

التعليم تعلن موعد مقابلة المتقدمين إلى المنح الدراسية الهنغارية
التعليم تعلن موعد مقابلة المتقدمين إلى المنح الدراسية الهنغارية
2024-02-12 15:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، موعد مقابلة المتقدمين إلى المنح الدراسية الهنغارية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "نعلن موعد مقابلة المتقدمين إلى الزمالة الهنغارية للعام الدراسي 2025/2024". 

واضاف، ان "موعد المقابلة لشهادة البكالوريوس هو الأربعاء الموافق 2024/2/14 في الساعة الثامنة صباحا، فيما سيكون موعد مقابلة المتقدمين إلى الماجستير يوم الخميس الموافق 2024/2/15، فيما حدد يوم الاحد الموافق 2024/2/18 موعدا لمقابلة المتقدمين إلى الدكتوراه". 

قائمة أسماء المتقدمين: 

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/12022024.pdf

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