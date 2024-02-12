الخطوط الجوية العراقية تؤكد التزامها بمواعيد رحلاتها وتنفي تأخيرها إلى أيام

2024-02-12 15:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضحت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الإثنين (12 شباط 2024) سبب تأخر نقل المعتمرين في السعودية.

وقالت الشركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها "طالما حرصت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية على الإلتزام بمواعيد تنفيذ رحلاتها ، وإن الزيادة في نسب أعداد المسافرين المضافين على رحلات الناقل الوطني بين العراق والمملكة العربية السعودية بعد تعذر نقلهم من قبل إحدى شركات الطيران المحلية، ولد ضغطاً على رحلات الشركة وطواقمها الجوية التي تبذل جهداً مضاعفاً وعلى مدار اليوم لخدمة المسافرين وهذه الزيادة في الرحلات قد أثر بشكل واضح بما لا يتناسب مع رحلات الشركة المجدولة".

ونوهت الى انه "وفي الوقت الذي تتقدم به إدارة الشركة بالاعتذار الشديد للمسافرين على التأخير الذي صاحب رحلة نقل المعتمرين العراقيين لساعات وليس يومين كما روج البعض على مواقع التواصل الإجتماعي، نرجو من الجميع تفهم الموقف وتقدير الوضع الطارئ الذي رافق عمل الشركة، والذي عملنا على تجاوزه والسعي لعدم تكراره".