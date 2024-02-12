مفاجأة.. الحوثيون يقصفون سفينة تحمل الذرة إلى إيران

2024-02-12 16:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ذكرت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية أن ناقلة بضائع سائبة مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال استُهدفت بصواريخ في حادثين وقعا خلال دقيقتين أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، ليتبين بعد ذلك إنها كانت متجهة إلى إيران، بحسب رويترز. وأضافت الشركة أن ناقلة البضائع أصيبت ولحقت بها بعض الأضرار على جانبها الأيمن. وقالت […]

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