2024-02-12 16:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال كلمه له على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، الاثنين، إن على الجميع مواجهة الأطراف التي لجأت إلى افتعال الحرب والقصف وتهديد الجيران واستغلت القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الصمت على حقوق الشعب منذ 80 عاماً أنتج الأوضاع المأساوية المتجددة في غزة. وتاليا أبرز ما جاء في كلمة […]

ظهرت المقالة بسبب اضطراب المنطقة.. بارزاني يدعو إلى وضع خطة جديدة أولاً على ايرث نيوز.