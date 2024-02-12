2024-02-12 16:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعرب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، تطلعه بثقة لبلوغ المنتخب الاولمبي، أولمبياد باريس 2024. وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال، التقى في مقرِّ الاتحاد، مع مُدربِ المنتخبِ الأولمبيّ راضي شنيشل والمُديرِ الإداريّ للمُنتخبِ عبد الجبار هاشم، بحُضورِ عُضو المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد محمد ناصر، وتناول […]

ظهرت المقالة درجال: نتطلع بثقة للتأهل إلى أولمبياد باريس أولاً على ايرث نيوز.