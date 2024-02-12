2024-02-12 16:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مشاركة منتخب الشباب في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً بدلاً من المنتخب الأولمبي. وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، التقى في مقر الاتحاد، مدرب منتخب الشباب عماد محمد، بحضورِ عضو المكتب التنفيذي محمد ناصر والأمين العامّ للاتحادِ محمد فرحان، وتناول […]

ظهرت المقالة الشباب بدلاً من الأولمبي في غرب آسيا تحت 23 عاماً أولاً على ايرث نيوز.