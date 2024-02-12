2024-02-12 16:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ناقشت الحكومة المحلية في البصرة مع سفارة هولندا في العراق، اليوم الاثنين، عدة محاور منها المياه والطاقة وحقوق الإنسان. وقال محافظ البصرة وكالة محمد طاهر التميمي في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “استقبل اليوم القائم بالأعمال لسفارة هولندا، لتيتيا فان آص، وتطرق اللقاء إلى دعم الحكومة والشركات الهولندية للمحافظة بالإضافة إلى عدد من […]

ظهرت المقالة حكومة البصرة تبحث مع سفيرة هولندا ملفات المياه والطاقة وحقوق الإنسان أولاً على ايرث نيوز.