2024-02-12 16:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاثنين، باستهداف عناصر من حزب العمال الكوردستاني من قبل الطائرات التركية في وادي سركلي شمالي دهوك في اقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية نفذت غارة جوية على مواقع لعناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة العمادية شمال دهوك.

واضاف المصدر ان "الغارة الجوية استهدفت وادي سركلي الذي يبعد أقل من 2 كيلومتر من قرية سركلي"، مشيراً إلى "عدم معرفة الخسائر الناجمة عن القصف".