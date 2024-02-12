الموسم الشتوي.. الزراعة تتوقع زيادة إنتاج الحنطة والمحاصيل الاستراتيجية

2024-02-12 16:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتوقعت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، زيادة إنتاج الحنطة والمحاصيل الاستراتيجية للموسم الشتوي الحالي، بفضل الدعم الحكومي واستخدام منظومات الري الحديث.وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن" استخدام منظومات الري الحديثة بسقي الأراضي الزراعية يأتي استنادا لتوجيهات رئيس محمد شياع السوداني وهو مثبت في المنهاج الوزاري بهدف تقنين المياه"، مبينا أن" الوزارة جادة وملتزمة باستخدام منظومات الري الحديثة في الزراعة".وأضاف، أن" وزارة الزراعة قطعت أشواطا جيدة باستخدام منظومات الري الحديثة في بعض المحافظات، وهنالك تعاون مشترك مع وزارة الصناعة بتزويد الزراعة بالمنظومات الري بالرش وهنالك مناقصات مع شركة (باور النمساوية) بهذا الصدد"، لافتا الى أن" جميع تلك النشاطات تهدف للتوسع في منظومات الري بالرش وخاصة في زراعة محصول الحنطة".وأكد القيسي أن" الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2023/2024 ستكون ناجحة، حيث اعتمدت السقي على منظومات الري بالرش في استخدام المياه الجوفية، موضحا أن " وزارتي الزراعة والموارد المائية شددتا خلال إقرار الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم على ضرورة استخدام منظومات الري بالرش خلال الاعتماد على مياه الآبار، إضافة الى دور الوزارة الارشادي بهدف التقليل من الضائعات المائية".وبين أن" الوزارة متفائلة بزيادة الإنتاج للموسم الشتوي الحالي للمحاصيل الاستراتيجية نتيجة استخدام منظومات الري الحديث والدعم الحكومي، متوقعا "تجاوز الإنتاج لمحصول الحنطة أكثر من 5 ملايين طن".