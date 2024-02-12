مجاري صلاح الدين تستعرض مشاريعها الحالية في قضاء بيجي

2024-02-12 16:06:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدياستعرضت دائرة مجاري محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، المشاريع المنفذة في قضاء بيجي ونسب الإنجاز.وقال مدير الدائرة ناطق عبيد صالح، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "أحد هذه المشاريع هو مشروع مجاري بيجي ويتكون من مشروعين منفصلين يتضمن الأول شبكات مجاري مياه الأمطار والصرف الصحي، والثاني تنفيذ محطات الرفع والضخ إضافة إلى محطة المعالجة بسعة 26 ألف مكعب، وتخصيصات المشروع المالية تقع ضمن خطة تنمية الأقاليم لمحافظة صلاح الدين لعام 2012 وهو كان من المشاريع المتلكئة".وأضاف، أنه "تم كذلك استلام مشروع شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي من قبل كوادرنا الخدمية في مركز مجاري بيجي، والعمل مستمر فيه منذ أكثر من عام".وأشار الى أنه"تم كذلك تشغيل مشروع مجاري محطات الرفع والضخ ومحطة المعالجة اليوم بشكل تجريبي ومن المؤمل استلام المحطة خلال 10 أيام المقبلة "، لافتا الى أن" تلك المشاريع ستخدم ما نسبته 65% من قضاء يجي".وتابع متحدثا عن بقية المشاريع "كذلك لدينا مشروع مجاري بيجي (المرحلة الثانية)، ومن المؤمل انطلاقه خلال هذا العام كي تكون مدينة بيجي مخدومة بنسبة 100%"، موضحا أن "هذا المشروع يتضمن شبكات مياه الأمطار والصرف الصحي ومحطات الرفع والضغط و محطة معالجة سعة 36 ألف مكعب، إضافة إلى مشاريع بنى تحتية متكاملة ضمن الرقعة الجغرافية لمدينة بيجي".وبين أن" محافظة صلاح الدين تنفذ كذلك ضمن مشاريع قانون الدعم الطارئ مشروع محطة ضخ المعالجة باتجاه نهر دجلة، حيث وصلت نسب الإنجاز فيه إلى أكثر من 94% "، لافتا الى أن" المشروع سيعمل على ضخ مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي المعالجة في محطة المعالجة لقضاء بيجي، ومن المؤمل إنجازه خلال أسبوعين".