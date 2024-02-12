10 أيام متواصلة من الامطار.. وطقس استثنائي للعراق في رمضان

2024-02-12 18:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، ان الامطار لن تفارق العراق لمدة عشرة أيام مع بدء منخفض جوي خلال الأيام المقبلة.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق سوف يتعرض ابتداءً من ساعات صباح الأربعاء إلى عبور منخفض ممطر يستمر ليومين"، مبينا ان "المنخفض سيؤدي إلى تساقط أمطار مختلفة الشدة في كافة مدن البلاد".

وحذر "من تشكل أمطار ببؤر غزيرة الشدة خاصة في كركوك والسليمانية وشمال وشرق صلاح الدين، كما هناك حالة ماطرة اخرى تعقبها مطلع الأسبوع القادم ومن المتوقع سقوط أمطار في أماكن مختلفة من محافظات البلاد، وهذا يعني ان الامطار لن تفارق العراق لمدة عشرة أيام متواصلة".

وبين الراصد الجوي ان "هناك ملامح منخفض يعقب ذلك يوم 20 شباط الحالي في المنطقتين الوسطى والشمالية، كما ان الامطار سوف تستمر حتى في شهر رمضان المبارك".



