2024-02-12 18:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، أجتماعاً برئاسة النائب كريم أبو سودة النائب الأول لرئيس اللجنة، بحضور عدد من الاعضاء، لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وذكر بيان للجنة وتلقته ايرث نيوز، “جرى خلال الإجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة موضوع إخراج قوات التحالف الدولي من العراق، فضلاً عن مناقشة القوانين […]

ظهرت المقالة الدفاع النيابية تناقش موضوع إخراج قوات التحالف من العراق أولاً على ايرث نيوز.