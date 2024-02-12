2024-02-12 18:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، دعمها نظام ادارة المعلومات التربوية بالتنسيق الدولي مع ألمانيا واليونيسف. وذكر بيان للمكتب الإعلامي في الوزارة وتلقته ايرث نيوز، انه” إستقبل مدير عام العلاقات الثقافية مجيد كامل عبد الله الشمري وفدا من ألمانيا واليونيسف، اليوم، لمناقشة ابرز خطط تفعيل نظام إدارة المعلومات (Emis) والتعاون المشترك للوصول الى أهداف […]

ظهرت المقالة بالتنسيق الدولي مع ألمانيا واليونيسف.. وزارة التربية تدعم نظام ادارة المعلومات التربوية أولاً على ايرث نيوز.