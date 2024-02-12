مسرور بارزاني يدعو إلى احترام حقوق تقرير المصير في القمة العالمية للحكومات

2024-02-12 18:47:55 - المصدر: اخبار كردستان

دبي، 12 فبراير 2024: دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، إلى احترام حق تقرير المصير للشعوب، والسماح للشعب الكوردي برسم مستقبله بنفسه، وذلك خلال كلمته في الجلسة الرئيسية لأعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية الاستقرار السياسي والأمن والازدهار الاقتصادي ومكافحة التغيّر المناخي، واصفاً هذه المجالات بأنها "ركائز أساسية لبناء مستقبل أفضل للمنطقة". كما حث على التعاون لتحقيق التقدم، وشدد على أنّ تحقيق الاستقرار يبدأ بإقرار حقوق جميع الشعوب.

القضايا الجيوسياسية:

تناول رئيس الحكومة في كلمته، القضايا الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والأزمات في العراق وسوريا، مطالباً بإيجاد حلول عادلة ودائمة لهذه المشكلات وإنهاء تسويفها وتجاهلها لتجنب تفاقهما.

حقوق الشعب الكوردي:

أكد رئيس الحكومة على مطالب الشعب الكوردي المشروعة بتقرير المصير، مشدداً على ضرورة احترام هذه الحقوق لتعزيز الاستقرار وتحقيق الازدهار.

الأمن الإقليمي:

دعا رئيس الحكومة إلى تعزيز التعاون الأمني لحماية المصالح الوطنية والإقليمية والعالمية، معتبراً أن "محاربة داعش" نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي.

التنمية الاقتصادية:

شدد رئيس الحكومة على أهمية التنمية الاقتصادية كمحور حيوي للنمو والاستقرار الإقليميين، داعياً إلى الاستثمار في الموارد البشرية ومكافحة الفقر والفساد.

التغير المناخي:

أكد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة لمواجهة التغير المناخي، داعياً إلى تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة.

القيادة الرشيدة:

دعا رئيس الحكومة إلى دعم القادة من أصحاب المبادئ الثابتة الذين يساندون التقدم والحداثة، مؤكداً على أهمية القيادة الرشيدة في مواجهة التحديات التي تعيق تقدم المنطقة.

خاتمة:

ختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة، داعياً إلى العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة.