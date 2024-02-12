البنتاغون: اجتماعات اللجان العسكرية لا تبحث الانسحاب الأمريكي من العراق- عاجل

2024-02-12 19:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) اليوم الإثنين (12 شباط 2024) ان اجتماعات اللجان العسكرية مع العراقيين لا تبحث الانسحاب الأمريكي من العراق.

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أعلن أمس الأحد، إن العراق والولايات المتحدة أجريا محادثات من أجل صياغة جدول زمني "لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي" في العراق.

وأضاف "طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء فإن الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة".

وبدأت المحادثات بين البلدين في كانون الثاني الماضي، لكن بعد أقل من 24 ساعة قُتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بالأردن، ما تسبب بتوقف المحادثات.



