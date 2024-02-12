رئيس الوزراء: نحن أمام استحقاق لإنهاء وجود التحالف الدولي

2024-02-12 19:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن هناك استحقاق لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق.وقال السوداني في كلمة له خلال زيارته خط وادي الثرثار الاستراتيجي، الممتد من صحراء صلاح الدين وصولاً إلى غرب نينوى، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نحن أمام استحقاق لإنهاء وجود التحالف الدولي، وبعد إنهاء مهام التحالف الدولي لا بد من توفير الإمكانية لمعالجة مكامن الخلل إن وجدت".واضاف: "يجب قطع كل المنافذ التي يفكر بها الإرهابي إحداث خلل أمني". وكان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد اصدر اليوم الاثنين، توجيهات خلال زيارته لقطعات عسكرية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أجرى، صباح اليوم، جولة ميدانية وجوّية على خط وادي الثرثار الاستراتيجي، الممتد من صحراء صلاح الدين وصولاً إلى غرب نينوى، كما تابع أوضاع الوحدات العسكرية والقطعات والتشكيلات المنتشرة والماسكة للأرض في مختلف النقاط والمحاور".

وأضاف ان "السوداني زار مقر الفوج الأول من اللواء 91/ الفرقة 21 للجيش العراقي، وبعض السرايا والمواقع والنقاط التي تم إنشاؤها ومسكُها على الخط الاستراتيجي، والتي أنجزتها تشكيلات قواتنا المسلحة، وتحت ظروف أمنية ومناخية صعبة للغاية، من أجل تأمين التواصل والتلاحم بين مختلف القطعات وقيادات العمليات والفرق، ومنع أية ثغرة أمام فلول الإرهاب؛ إذ كان هذا الخط يمثل أحد أهم الممرات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع انه "أجرى زيارة إلى مقرّ اللواء 44 للحشد الشعبي (لواء أنصار المرجعية) في منطقة الحضر جنوب محافظة نينوى، واطلع على الاستعدادات العالية والروح المعنوية الراسخة التي يتمتع بها عناصر التشكيل".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة "على أولوية اليقظة والحذر، والاستمرار بملاحقة فلول الإرهاب وحرمان عصاباته من أي موطئ قدم أو ملاذ آمن".

ووجه بعد لقاءاته واستفساراته من الضبّاط والمراتب، "بتأمين جميع المتطلبات القتالية والفنية والإدارية، وإيلاء الاهتمام التام بالأبطال من الضبّاط والمراتب وجميع عناصر القطعات الماسكة للنقاط، وتلبية احتياجاتهم وكل ما يتعلق بحقوقهم".

وعزز القائد العام المعنويات العالية التي يتمتع بها عناصر قواتنا المسلحة، واستعدادهم العالي للثبات والتضحية وإتمام الواجبات والمهام المكلفين بها.

ويمتدّ خط الصد الاستراتيجي على طول 108 كم، من محافظة صلاح الدين نحو منطقة الحضر وصولاً إلى قاطع غرب نينوى، ويرتبط بالخط الأمني الحيوي الآخر، الممتد من الصينية بمحافظة صلاح الدين إلى حديثة بمحافظة الأنبار، ويمثل العمق الاستراتيجي للحدود العراقية السورية وتأمين المدن في تلك المحافظات، كما سيؤمن عودة سكان القرى إلى مناطقهم ومزاولتهم أعمالهم المعيشية بأمن واستقرار، ومطاردة فلول الإرهاب التي سبق أن استخدمته ممراً آمناً للتسلل وارتكاب الجرائم.