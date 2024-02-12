تشكل ثلث رواتب الاقليم.. هل تذهب إيرادات كمارك كردستان لرؤوس حكومة الاقليم؟

2024-02-12 19:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

نفى مدير عام كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، ما تداوله النائب السابق في برلمان الإقليم علي حمه صالح بشأن تقاسم رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني عائدات المنافذ الحدودية.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "عائدات المنافذ الحدودية تذهب إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم، وهي الجهة المعنية بالإيرادات".

وأضاف أن "جميع ما يشاع عن وجود فساد في إدارة المنافذ الحدودية والعائدات تذهب للأحزاب فهو غير صحيح، فالإيرادات تذهب لميزانية حكومة الإقليم، ووزارة المالية هي الجهة الرسمية المشرفة على إدارة المنافذ".

وكان النائب السابق في برلمان الإقليم علي حمه صالح قد أكد في تصريحات أن، العائدات الخاصة بالمنافذ في إقليم كردستان تقسم إلى صفراء وتذهب إلى رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وخضراء وتذهب إلى نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وتبلغ الايرادات غير النفطية من بينها اجور الكمارك، في اقليم كردستان، اكثر من 300 مليار دينار شهريا، بحسب حكومة الاقليم، يتم الاستفادة منها بجمعها مع الـ600 مليار دينار التي تأتي من بغداد شهريًا، لغرض توزيع الرواتب البالغة اكثر من 900 مليار دينار شهريًا.