وزير خارجية إيران من الدوحة: امتداد الحرب إلى رفح ستكون عواقبه وخيمة على إسرائيل

2024-02-12 19:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مساء اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، ان امتداد الحرب إلى رفح سيكون له عواقب وخيمة على الكيان الصهيوني.

وقال عبداللهيان في بيان نشرته وزارة الخارجية عقب وصوله إلى الدوحة قادماً من دمشق ضمن جولة إقليمية شملت لبنان أيضاً، إن "امتداد جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها نظام الاحتلال الإسرائيلي إلى اللاجئين الفلسطينيين في رفح ستكون له عواقب وخيمة على تل أبيب".

وأفاد بيان للخارجية الإيرانية اطلعت عليه وكالة "بغداد اليوم"، إن "عبد اللهيان، التقى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحثا آخر التطورات الخاصة بغزة والضفة الغربية، والعدوان الصهيوني على فلسطين".

ووفق البيان المقتضب فأن "الجانبين شددا على ضرورة توفير الأسس اللازمة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ، وضرورة تقديم المساعدات الفورية لأهالي غزة".

وتأتي زيارته إلى الدوحة بعد زيارته الأخيرة إلى سوريا ولبنان، والتي التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين والسوريين، وهذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها أميرعبد اللهيان إلى لبنان وسوريا بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحماس.



