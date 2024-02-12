السوداني: نحن أمام استحقاق لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق

2024-02-12 19:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضرورة انهاء اي مكامن خلل في مجال التصدي للارهاب بعد انهاء تواجد التحالف الدولي.

وقال السوداني في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، إنه " نحن أمام استحقاق لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق".

واضاف انه "بعد إنهاء مهام التحالف الدولي لا بد من يكون لدينا الإمكانية لتجاوز كل مكامن الخلل إن وجدت"، مبينا انه "يجب قطع كل المنافذ التي يفكر بها الإرهابي لإحداث خلل أمني".

وكان السوداني قد اجرى صباح اليوم، جولة ميدانية وجوّية على خط وادي الثرثار الاستراتيجي، الممتد من صحراء صلاح الدين وصولاً إلى غرب نينوى، كما تابع أوضاع الوحدات العسكرية والقطعات والتشكيلات المنتشرة والماسكة للأرض في مختلف النقاط والمحاور.