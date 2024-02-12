دريد لحام: مهرجان بغداد السينمائي هو فرصة لتبادل الثقافات الفنية

2024-02-12 19:12:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأكد الفنان السوري دريد لحام، اليوم الاثنين، أن مهرجان بغداد السينمائي، هو فرصة لتبادل الثقافات الفنية.وقال لحام، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "إقامة مثل هكذا مهرجانات جميلة ومتكاملة تغني ثقافة الجمهور وتعرفهم بالجهد المبذول، من قبل العاملين في صناعة السينما، هو فرصة لتبادل الثقافات الفنية".وأضاف، "شكل المهرجان فرصة للتعرف على أحدث الطروحات السينمائية، مكنتنا من الاطلاع على أحدث التجارب المنجزة من قبل الزملاء السينمائيين العرب، فدائماً ثمة بداية جديدة، وفيها كلما واشكنا نهاية ما تستحدث من أفكار".وتابع، أن "هذه المهرجات يتعرف من خلالها السينمائيون على تطلعات بعضهم البعض، للتعاون في سبيل تحقيقها"، منوها بأن "وجد بغداد أجمل ما غنى لها الفنان فريد الأطرش، ضمن أوبريت "بساط الريح".وختم الفنان دريد لحام، مترنما: "روح يبساط على بغداد، بلاد خيرات، بلاد أمجاد، تلك هي بغداد، بلد خير ومجد" مؤكدا ان "الفن العراقي رائع، ونقابة الفنانين ودائرة السينما والمسرح، تتحركان بجد ومواظبة".