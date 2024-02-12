عمر خورشيد: الفن العراقي في تقدم إبداعي مستمر

2024-02-12 19:12:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد الفنان المصري عمر خورشيد، اليوم الاثنين، أن الفن العراقي في تقدم إبداعي مستمر، فيما أشار الى ان الثقافة السينمائية سلاح مهم لكل دولة.وقال خورشيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رسالة المهرجان لهذا العام هي أقوى بكثير من مجرد رسالة سينمائية"، مبينا أن" العراق دولة آمنه وجميلة ومتحضرة، وخير دليل هذه المهرجانات المتتالية وحضور كل الفنانين وتمسكهم بالمشاركة في مهرجان بغداد السينمائي".وأضاف، أن" الفن العراقي جميل لاسيما المسرحي والغنائي والشعري، وهو في تقدم إبداعي مستمر خاصة، إذا كانت الإدارة جيدة ومتعاونة كما هي الآن سوف نجد دراما ومسرح وسينما بأجمل ما يكون".وأشار الى أن " العراق نحج في النهوض وبقوة رغم كل ما مر به من أزمات و يحقق هذا الإنجاز الكبير من المهرجانات وعودته الى ساحة الفن العربي والعالمي" .وعن أبرز أعماله أكد خورشيد" استعد الآن لفلم بعنوان (سعد شيطان) تأليف مصطفى الريدي وإخراج أحمد عويس".