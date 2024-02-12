وزير الداخلية يشدد على معاقبة المفسدين

2024-02-12 19:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، على معاقبة المفسدين أشد العقاب.وقال بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عقد اجتماعاً أمنياً مع مدراء وضباط مديرية شرطة شمال البصرة"، مؤكدا خلال الاجتماع على "بذل المزيد من الهمة والتفاني بأداء الواجب، كون هذه المديرية مسؤولة عن أمن منطقة مهمة تحدها أكثر من محافظة".وأشار الشمري بحسب البيان، إلى أن "المديرية سوف يجري تعزيزها بدوريات ومفارز للنجدة والمرور والدفاع المدني، فضلاً عن رفدها بعنصر بشري لتعزيز الموجود فيها".وأكد الوزير على "ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولية الملف الأمني الداخلي، كون هذا الموضوع واجبهم"، مشدداً على محاربة الفساد ومعاقبة المفسدين أشد العقاب".وأضاف البيان، أن "الوزير كرم عدداً من الضباط والمنتسبين المتميزين في المديرية".