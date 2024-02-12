2024-02-12 19:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن نادي نفط الوسط الرياضي، تسمية النجم الدولي السابق نور صبري، مديراً لفريقه الكروي. وذكر النادي في بيان إن “إدارة نادي نفط الوسط تسمي نجم الكرة العراقية السابق وأيقونة الشباك العراقية نور صبري مديراً للكرة في النادي وتمنحه صلاحيات كاملة لتطبيق أفكاره واستراتيجيته للتطوير والارتقاء بكرة العندليب”. تجدر الإشارة إلى إن نور صبري […]

ظهرت المقالة صلاحيات كاملة.. نادٍ عراقي يسمي نور صبري مديراً لفريقه الكروي أولاً على ايرث نيوز.