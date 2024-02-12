2024-02-12 19:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، الولايات المتحدة ضمنا إلى إعادة النظر في مساعداتها العسكرية لإسرائيل، بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين في حرب غزة. وأشار بوريل إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال الأسبوع الماضي، إن رد إسرائيل على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر “تجاوز الحد”. وقال مسؤولون […]

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي: نحتاج لإعادة النظر في تسليح إسرائيل أولاً على ايرث نيوز.