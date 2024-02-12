2024-02-12 19:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

وصدرت عن “حزب الله” اليوم، أربع بيانات حيث أكد فيها استهدافه “التجهيزات التجسسية في موقع الرادار، وثكنة ‏برانيت، وثكنة ‏زرعيت، ومبنى يتموضع فيه الجنود”. وأوضح “حزب الله” في بيان: “استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:40 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-02-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة”. ‏ وأضاف: “استهدف […]

ظهرت المقالة “حزب الله” يعلن استهداف مواقع حساسة وتجمعات للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة أولاً على ايرث نيوز.