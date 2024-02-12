“حزب الله” يعلن استهداف مواقع حساسة وتجمعات للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة
2024-02-12 19:20:03 - المصدر: ايرث نيوز
وصدرت عن “حزب الله” اليوم، أربع بيانات حيث أكد فيها استهدافه “التجهيزات التجسسية في موقع الرادار، وثكنة برانيت، وثكنة زرعيت، ومبنى يتموضع فيه الجنود”. وأوضح “حزب الله” في بيان: “استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:40 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة”. وأضاف: “استهدف […]
ظهرت المقالة “حزب الله” يعلن استهداف مواقع حساسة وتجمعات للجيش الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة أولاً على ايرث نيوز.